Кубинский МИД поблагодарил Россию за одну услугу

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья провёл телефонные переговоры с российским и китайским коллегами Сергеем Лавровым и Ван И. Беседы состоялись 12 марта, сообщил глава кубинской дипломатии на своей странице в соцсети Х.

В разговоре с «дорогим другом Сергеем Лавровым» стороны продолжили обсуждение тем, поднятых во время недавнего визита главы МИД Кубы в Москву, написал Родригес Паррилья. По его словам, основное внимание уделили вопросам укрепления двусторонних связей в различных областях.

Кубинский министр подчеркнул, что выразил благодарность за неизменную поддержку, которую Лавров оказывает в вопросе защиты национального суверенитета острова и права Кубы на выбор собственной судьбы.

Он также сообщил, что в ходе «дружеского телефонного разговора» с главой МИД КНР Ван И подтвердил приверженность Гаваны дальнейшему укреплению связей с Пекином.