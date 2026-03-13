Песков сообщил, что сотрудники Кремля используют стационарные телефоны

Администрация президента РФ в своей работе использует стационарную связь. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителю Кремля задали вопрос, сказались ли ограничения связи в центре Москвы на обеспечении деятельности президента и работе его администрации.

"Пользуемся стационарными телефонами", - ответил Песков.

Напомним, по всей России в последние дни фиксируются точечные отключения мобильного интернета. Особенно заметна ситуация в Москве: за одни только сутки пользователи жаловались на проблемы более 2,5 тысячи раз.

В Кремле объяснили ограничение доступа к связи обеспечением безопасности. А также подчеркнули, что происходит это в строгом соответствии с законом.