Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия Европейского союза (ЕС) для урегулирования конфликт на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова выступила с обвинением в адрес Евросоюза и подчеркнула, что он подрывает конструктивные усилия по поиску разрешения кризиса. По ее мнению, страны ЕС «делают все возможное для удержания киевского режима на плаву».

Ранее Мария Захарова отреагировала на желание президента Украины Владимира Зеленского привлечь Европу к переговорам. По ее мнению, отсутствие ЕС за столом переговоров обусловлено его односторонней позицией.