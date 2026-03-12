Бывшая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, занимавшая данный пост в период с 2021 по 2022 год, не имеет права угрожать России ядерным оружием (ЯО) и последствиями от его применения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© РИА "ФедералПресс"

«Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы «разбомбят в пух и прах»?», – спросила она в ходе брифинга.

Дипломат задалась вопросом, о заслугах Андерссон и ее роли в международной политике, указывая на отсутствие оснований для таких угроз.

Захарова также предложила ей обратить внимание на ситуацию в Гренландии, которая в начале года столкнулась с попытками внешнего вмешательства со стороны США. Она посоветовала сначала решить проблемы внутри своего «ЕСовсвого пространства», прежде чем «обустраивать планету».

Ранее глава российского МИД напомнил об инициативе президента Владимира Путина по проведению саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих ядерным оружием. Согласно оценке министра, такая встреча остается востребованной и необходимой.

Захарова прокомментировала идею передать Киеву ядерное оружие

Он выразил надежду, что в администрации президента США осознают необходимость серьезного и предметного обсуждения вопросов глобальной безопасности.

Напомним, пророчества Жириновского вновь становятся реальностью. Закончится ли конфликт в Иране ядерной войной, читайте на «‎ФедералПресс».