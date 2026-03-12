Путин подписал указ о кадровых перестановках в МВД

Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Александра Горового от должности первого замглавы МВД России. Соответствующий указ был подписан президентом РФ и размещен на портале опубликования правовых актов.

Вместо Горового пост первого заместителя министра внутренних дел РФ будет занимать генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. В связи с этим последний был освобожден от должности начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Документ вступил в силу с того момента, когда он был подписан, то есть с 12 марта.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин потребовал освободить Андрея Цыганова от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которую он занимал с 2004 года. Причиной стал его выход на пенсию.

За время своей работы замглавы ФАС России участвовал в разработке антимонопольного закона и закона об иностранных инвестициях. Помимо этого, у Цыганова есть ряд государственных, ведомственных и международных наград. Вместо него пост займет Руслан Джалюков.