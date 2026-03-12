В Госдуме призвали прекратить склонять россиянок "рожать любой ценой"

Российских женщин нужно прекратить позиционировать как инструмент преодоления демографического кризиса. Такое заявление сделал в четверг, 12 марта, председатель думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Выступая на выездном заседании фракции "Сама за себя: выживание как женское искусство", парламентарий подчеркнул, что "пора прекращать требовать рожать любой ценой".

По словам Слуцкого, прежде всего "необходимо создавать в стране для женщин условия", а не призывать россиянок "только рожать и вкалывать, не создавая полноценных условий".

Видеозапись выступления политика публикует Telegram-канал "Прямой эфир. Новости".

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопросы укрепления института семьи остаются безусловным приоритетом российских властей. При этом он подчеркнул, что решение о рождении ребенка является частным и личным делом каждого человека и каждой семьи, а решать демографическую проблему давлением нельзя.

Глава государства пообещал, что российские власти продолжат совершенствовать систему поддержки граждан, прежде всего — семей с детьми. В частности, при повышении трудовых доходов семьи государство ни в коем случае не должно урезать меры поддержки. Говоря о нынешних мерах, президент признавал, что "этого недостаточно".