Захарова заявила о готовности России к переговорам по Украине

Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

Россия готова к открытому и честному диалогу по вопросам евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему открыты для прямого диалога, честных переговоров со всеми прагматично настроенными и добросовестными партнерами по всему спектру вопросов евразийской безопасности, включая украинский конфликт», – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Москва не исключает обсуждение ни одной из ключевых тем, связанных с безопасностью региона.

По словам Захаровой, Россия рассчитывает на конструктивный подход со стороны заинтересованных государств. В МИД подчеркнули, что любые шаги по укреплению безопасности должны основываться на взаимном уважении и готовности к компромиссам.

Накануне МИД связал удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби будут продолжены, но место и дата следующего раунда пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

А в среду специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.