Инициатива Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия показывает, что Запад в последние годы практически утратил чувство самосохранения, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

© МИД России

В пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщили, что Великобритания и Франция активно работают над предоставлением Украине ядерной боеголовки и средств доставки.

«Все это указывает на то, что во все более оголтелом и слепом стремлении нанести России, как они сформулировали, стратегическое поражение, наши недруги в Западной Европе начинают утрачивать остатки буквально инстинкта самосохранения», — отметила Захарова.

Представитель МИД разъяснила, что у предыдущих поколений европейцев существовал разумный страх перед всем, что связано с ядерным оружием, однако сейчас этот фактор исчез.

«Мы видим, как буквально «выцыганивает» киевский режим эту самую ядерную составляющую, которой, судя по всему, ну так не хватает. Что, правда, он с ней потом будет делать, ни в Париже, в Лондоне не задумываются, а надо было бы», — констатировала дипломат.

По ее мнению, эта идея в целом представляет собой сочетание агрессии и глупости. Она добавила, что инициативу западных стран следует рассматривать в разрезе общей деградации, наблюдаемой «в последние десятилетия в плане вменяемости западноевропейских правящих элит».