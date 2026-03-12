Стало известно, что Армения отказалась от помощи России в одном вопросе

Армения отказала России в передаче партии гуманитарной помощи переселенцам из Карабаха. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Россия никогда не оставляла людей упомянутого региона без содействия и помощи. Она никогда не оставалась безучастной к судьбе, проживающих в Армении карабахцев. Москва была как раз одной из первых, кто направил в республику гуманитарную помощь. Хотя уже тогда в Ереване были не слишком рады содействию с российской стороны», - отметила Мария Захарова.

Она напомнила, что программа помощи была запущена в июне–июле 2025 года после обращения армянских общественных организаций. Переселенцам из Карабаха было передано 140 тонн продуктов, товаров первой необходимости, детских наборов. При этом часть необходимых вещей закупалась в Армении, пишут «Известия».

«Сам по себе отказ Еревана от дальнейшего содействия мог бы быть понятен, если бы в помощи более не было необходимости. (…) Давайте посмотрим на факты: количество заявок от граждан Армении на подобную помощь только возрастало», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России также обратила внимание на то, что обоснование отказа Еревана согласовать поставку очередной партии, «вызывает, честно говоря, больше вопросов, чем ответов».

Напомним, что осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение, в рамках которого армянская сторона уступила территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

А в 2023 году Армения согласилась на расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха. Оттуда начался исход армянского населения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года. В январе 2026 года министр труда и социальных вопросов Армении Арсен Торосян сообщил, что из Нагорного Карабаха в Армению вернулись все еще остававшиеся там армяне.