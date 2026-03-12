Захарова посоветовала россиянам не ездить в Германию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Германии сохраняется дискриминационная атмосфера в отношении российских граждан.

В связи с этим она посоветовала воздержаться от поездок в ФРГ без острой необходимости, сообщает ведомство.

«Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости, настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенным на сайте МИД нашей страны соответствующим предупреждением», — сказала Захарова на еженедельном брифинге.

По её словам, немецкие власти относятся к любому россиянину — временно или постоянно проживающему в стране — как к подозрительному лицу. В отношении граждан РФ, отметила Захарова, нагнетают атмосферу недоверия и токсичности, «творят бесправие и произвол».

Захарова призвала россиян внимательно ознакомиться с предупреждениями МИД перед планированием поездок в Германию.

Ранее в Финляндии призвали открыть границу с Россией из-за угрозы кризиса. Об этом высказался профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.