Власти Украины ужесточают меры принудительной мобилизации, пытаясь дополнительно привлечь в армию сотни тысяч человек.

© Российская Газета

Подобные планы украинского руководства носят "наполеоновский" характер, однако их итог будет "бесславным". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге.

Дипломат отметила, что руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским ужесточает методы мобилизации из-за сложной ситуации, возникшей в ВСУ.

"Режим Зеленского ужесточает методы принудительной мобилизации на Украине в попытке рекрутировать дополнительно несколько сотен тысяч человек. Да, планы у Зеленского наполеоновские, но и судьба у него будет такая же, бесславная", - подчеркнула Захарова.

Мобилизационные мероприятия, по словам дипломата, сопровождаются жесткими действиями со стороны военкоматов. Так, людей "вытаскивают прямо из квартир и фактически отправляют на фронт".

Захарова также обратила внимание на изменения в системе так называемого бронирования военнообязанных. С 1 февраля на Украине прекращена работа механизма ускоренного бронирования. Вместо него вновь применяется прежняя процедура согласования с министерством обороны страны, которая занимает больше времени.

Дипломат пояснила, что в результате между окончанием старой брони и оформлением новой возникает временной промежуток примерно в трое суток.

"Это лишает людей необходимой защиты и делает их легкой добычей для структур, занимающихся мобилизацией", - указала она.

Как утверждает официальный представитель МИД РФ, ситуация усугубляется проблемами с комплектованием украинских подразделений на линии боевого соприкосновения. Многие части, по словам Захаровой, недоукомплектованы более чем наполовину.

"По данным украинских соцсетей, количество дезертиров из числа насильственно мобилизованных на Украине насчитывает от 650 тысяч до одного миллиона человек", - уточнила она.

Захарова добавила, что в связи с нехваткой личного состава украинские власти вынуждены перебрасывать на передовую специалистов различных военных специальностей, включая расчеты ПВО, инженеров, артиллеристов и саперов. Кроме того, с февраля текущего года к участию в боевых действиях привлекаются и бывшие солдаты так называемого "интернационального легиона", распущенного в конце 2025 года.

Дипломат заметила, что, несмотря на масштабную финансовую помощь со стороны западных стран, положение украинской армии продолжает ухудшаться.