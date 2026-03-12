Захарова обратилась с призывом к США и Израилю
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает США и Израиль остановить агрессию против Ирана, а также признает право Тегерана на самооборону. Об этом сообщает РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что у Ирана, как и у всех остальных государств, есть право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Представитель МИД добавила, что Россия считает неприемлемыми удары по гражданским объектам.
«Считаем неприемлемыми удары по гражданским целям и инфраструктуре в Иране, соседних арабских странах и где бы то ни было», - заявила Захарова.
Она добавила, что Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации на Ближнем Востоке. Представитель МИД подчеркнула, что военные действия грозят экологической и радиологической катастрофой всему региону.
Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ начал запускать ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Армия Израиля 12 марта сообщила об ударе по одному из центральных объектов иранской ядерной программы - ядерному комплексу «Талеган».