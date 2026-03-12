Кремль: Дмитриев сегодня доложит Путину о своих контактах в США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сегодня вернется из Майами и доложит Владимиру Путину о своих контактах.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства РФ Дмитрий Песков.

"Что касается деталей контактов Дмитриева в Майами, нужно дождаться: он сегодня вернется на родину и будет докладывать президенту", - сказал он.

Песков также отдельно отметил, что тема взаимодействия России и США на энергетических рынках обсуждается в ходе диалога двух стран, но пока рано говорить об эффективном взаимодействии в этой сфере.