Кремль назвал наилучший вариант урегулирования ситуации вокруг Ирана

Российские власти считают, что переход к политико-дипломатическим методам урегулирования ситуации вокруг Ирана поможет стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Ирана рассматривается как наилучший вариант, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что Москва по-прежнему придерживается последовательной позиции о необходимости скорейшего перехода к политико-дипломатическим способам разрешения ситуации.

По словам Пескова, такой подход позволит принести в регион мир, спокойствие и предсказуемость. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия выступает за стабильность на Ближнем Востоке и поддерживает усилия, направленные на снижение напряженности вокруг Ирана.

Соединенные Штаты наложили вето на российский проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны. В тексте резолюции не упоминаются действия США и Израиля, а также отсутствуют призывы к этим странам остановить атаки против Ирана.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН одобрил несбалансированную резолюцию, которая может трактоваться как разрешение на продолжение агрессии против Ирана.