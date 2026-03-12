Киевский режим продолжает последовательно препятствовать мирному урегулированию на Украине.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Димитрий Песков, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что лидер Франции Эммануэль Макрон примет в Париже Владимира Зеленского.

«Киев находит положительный отклик в европейских столицах», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, европейские столицы в свою очередь тоже вовсе не настроены способствовать мирным путям урегулирования на Украине.

Французская газета Le Figaro ранее написала, что Макрон 13 марта примет в Париже Зеленского. Администрация французского лидера уточнила, что при встрече политики «обменяются мнениями об условиях справедливого и прочного мира и в этой связи подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих в отношении гарантий безопасности».

Кроме того, предполагается, что президенты Франции и Украины обсудят «пути усиления давления на Россию», в том числе через ужесточение мер в отношении так называемого теневого флота танкеров. Еще одной темой предстоящих переговоров станет европейская военная поддержка Киева.