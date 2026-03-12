Новые атаки Киева по компрессорной станции «Русская», обеспечивающей поставки газа по «Турецкому потоку», являются абсолютно безрассудными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня ночью снова были попытки совершить удары дронами по компрессорной станции «Русская»... Абсолютно безрассудные действия киевского режима», — сказал Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля подчеркнул, что это ещё одно нападение на международный объект и нитку нефтепровода, которая обеспечивает энергетическую безопасность Турции и целого ряда других стран.

В ночь на 12 марта Киев в целях прекращения поставки газа европейским потребителям предпринял попытку с помощью ударных беспилотников атаковать компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае.

В России ответили на слова Зеленского о дружбе с Путиным

Над обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку» станцией было сбито 10 БПЛА ВСУ.

В «Газпроме» заявили, что была также отражена атака на компрессорную станцию «Береговая».