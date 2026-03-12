В России ответили на слова Зеленского о дружбе с Путиным

Россия будет контактировать с будущим легитимным президентом Украине, а с нынешним лидером Владимиром Зеленским потребности в дружбе нет, заявил депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как его личное отношение к российскому лидеру Владимиру Путину уживается со стремлением Киева достичь подписания мирного соглашения с Москвой на переговорах. Он подчеркнул, что мирный договор никак не связан с личными отношениями лидеров двух государств.

Депутат отметил, что для Украины ситуация на фронте сейчас не простая и Вооруженные силы страны терпят поражение. По его словам, дальнейшее промедление с подготовкой мирного соглашения приводит к еще большим потерям — как экономическим, так и военным. Парламентарий подчеркнул, что Зеленский это понимает и пытается договориться с Москвой.

«Нам не нужна дружба с нынешним украинским президентом, потому что мы понимаем, кто он такой. Тем более, Зеленский возомнил из себя каким-то мессией. Президент, который легитимно будет избран украинским народом, с ним мы будем контактировать. А Зеленский, я думаю, это не та фигура, которая достойна украинского народа», — прокомментировал Чепа.

Зеленский высказался о дружбе с Путиным

Ранее спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф высказался о переломном моменте в переговорах по Украине. Уиткофф напомнил слова Трампа о том, что урегулирование украинского вопроса займет больше времени, чем он ожидал.