Путин наградил главу КЧР орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за значительный вклад в развитие региона, сообщается в указе президента Владимира Путина.

© Пресс-служба главы Карачаево-Черкесии

Указ президента Владимира Путина о награждении главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики наградить орденом »За заслуги перед Отечеством« IV степени Темрезова Рашида Бориспиевича – главу Карачаево-Черкесской Республики», – говорится в тексте документа.

