Медведев: «золотой миллиард» баснословно зарабатывает на украинском кризисе
Страны «золотого миллиарда» зарабатывают баснословные средства и решают свои «шкурные политические задачи» за счёт украинского кризиса, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
При этом огромное количество ресурсов, тратится впустую, отмечает он.
В то же время Медведев подчеркнул, что украинский кризис рано или поздно закончится, как и все конфликты в истории, а ему на смену придёт осознание необходимости реагировать на более серьёзные глобальные вызовы и угрозы.