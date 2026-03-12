Страны «золотого миллиарда» зарабатывают баснословные средства и решают свои «шкурные политические задачи» за счёт украинского кризиса, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«(На кризисе вокруг Украины. — RT) страны «золотого миллиарда» зарабатывают баснословные деньги и решают свои шкурные политические задачи», — написал Медведев в своей статье для журнала «Эксперт», посвящённой развитию искусственного интеллекта.

При этом огромное количество ресурсов, тратится впустую, отмечает он.

В то же время Медведев подчеркнул, что украинский кризис рано или поздно закончится, как и все конфликты в истории, а ему на смену придёт осознание необходимости реагировать на более серьёзные глобальные вызовы и угрозы.