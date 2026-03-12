Из-за глобальной военно-биологической сети лабораторий, которую сформировали США по всему миру, настоящий зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в колонке для журнала «Эксперт».

По словам политика, США использовали другие страны как полигоны для своих биологических испытаний. В результате этого миллионы людей невольно становятся заложниками смертельно опасных угроз.

Медведев обратил внимание на то, что созданная при непосредственном участии Пентагона и аффилированных с ним медицинских компаний инфраструктура насчитывает около 400 лабораторий двойного назначения по классу ВSL, которые ведут свою научную деятельность как на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, так и в Африке, а также на территориях СНГ.

По словам зампреда Совбеза РФ, полученные американцами результаты исследования позволяют управлять распространением эпидемий, а также изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням.

«Так что через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале «The Last of US», может стать не такой уж фантастикой», — заключил Медведев.

В декабре прошлого года бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина разрабатывала биологическое оружие, генетически направленное против русских. По его словам, исследования велись в биолабораториях при содействии Соединенных Штатов.