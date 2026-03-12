Украинский кризис рано или поздно закончится, как и все конфликты в истории, ему на смену придёт осознание необходимости реагировать на более серьёзные глобальные вызовы и угрозы, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы русофобски настроенных и люто желающих поражения России стран, рано или поздно закончится», — написал Медведев в своей статье для журнала «Эксперт», посвящённой развитию искусственного интеллекта.

Он предупредил, что на смену «искусственно раздутым переживаниям о судьбах несуществующей «Страны 404» уже скоро придёт осознание необходимости ответа на куда более серьёзные глобальные вызовы и угрозы в связи с переходом на новый технологический уровень.

«Их масштаб и глубину нам только предстоит понять и попробовать дать на них адекватный ответ», — подчеркнул Медведев.

В ноябре прошлого года российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия умеет смыкать ряды перед лицом глобальных вызовов и угроз.