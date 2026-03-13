В Кремле высказались о посредничестве США по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 13 марта, заявил, что Россия высоко оценивает готовность США выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

— Мы по-прежнему высоко ценим готовность Соединенных Штатов оказывать посреднические услуги в поисках мирного урегулирования вокруг украинского кризиса, — цитирует Пескова РИА Новости.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что 11 марта делегации Российской Федерации и Соединенных Штатов на переговорах во Флориде обсудили различные темы и договорились оставаться на связи.

До этого сообщалось, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США, где встретится с членами администрации американского президента. Об этом написало агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.

10 марта Стив Уиткофф сообщил, что следующая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти в период с 16 по 22 марта. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что представители Москвы и Киева в ходе переговоров по мирному урегулированию военного конфликта обсуждают большое количество вопросов, касающихся в том числе территорий. Он добавил, что при этом сторонам конфликта необходимо разобраться еще со множеством других нюансов.