Небензя прокомментировал отклонение резолюции РФ по Ближнему Востоку в СБ ООН

Россия глубоко разочарована тем, что Совбез ООН не смог принять предложенный ею проект резолюции, в которой речь идет о деэскалации на Ближнем Востоке. Об этом по итогам голосования заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Глубоко разочарованы тем, что сегодня Совету Безопасности не удалось принять столь востребованную резолюцию, сфокусированную на необходимости деэскалации на Ближнем Востоке и возвращения к поиску переговорных решений", - цитирует ТАСС российского дипломата.

Представленный РФ документ, состоящий из четырех пунктов, призывает все стороны немедленно прекратить военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами.

Кроме того, проект осуждает атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру и призывает к их защите в соответствии с международным правом.

Подчеркивается важность обеспечения безопасности всех государств на Ближнем Востоке и за пределами региона. Документ от имени СБ ООН также настоятельно призывает все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться дипломатии.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с осуждением действий Ирана. Документ подготовлен Бахрейном и в нем не упоминаются атаки США и Израиля. За принятие резолюции проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай воздержались от голосования.