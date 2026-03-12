Выяснилось, почему Москва не заблокировала резолюцию по Ирану в ООН

Россия оказалась в крайне сложной ситуации при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, касающейся Ирана.

Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, выбор в пользу воздержания был продиктован необходимостью сохранять баланс между стратегическими партнерами.

«В этой сложной ситуации решение воздержаться при голосовании — увы, было выбором между плохим и очень плохим. Выбор сделан. Надеюсь, время подтвердит, что он отвечал нашим долгосрочным интересам», — написал политик.

По словам вице-спикера Совфеда, российская дипломатия изначально пыталась добиться компромисса, внеся проект резолюции, призывающий к немедленной деэскалации без обвинения конкретных сторон. Однако этот документ не получил необходимой поддержки и был заблокирован США. Впоследствии Совбез принял резолюцию, внесенную Бахрейном, которая жестко осуждает удары Ирана по странам Персидского залива, но при этом полностью игнорирует действия США и Израиля. При голосовании по этому документу Россия и Китай предпочли воздержаться.

Косачев назвал принятую резолюцию «несправедливой и односторонней». Он подчеркнул, что ответственность за нынешний конфликт лежит не на Тегеране, а на государствах, которые развязали агрессию с целью смены власти в Иране вопреки воле граждан этой страны. Тем не менее, пояснил вице-спикер, Россия не могла пойти на использование права вето, так как страны Персидского залива являются для Москвы такими же важными партнерами, как и Иран.

Израиль назвал цель операции против Ирана

Накануне Совет Безопасности ООН в ходе голосования принял резолюцию, требующую от Ирана прекратить атаки против стран региона. Документ поддержали 13 членов СБ ООН, тогда как Россия и Китай воздержались. Ранее, в ту же среду, проект российской резолюции, призывающий к прекращению огня и осуждению атак против гражданских лиц, не был принят из-за отсутствия необходимых девяти голосов, а также из-за голосования против со стороны США и Латвии.