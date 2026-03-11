Кадыров выступил с заявлением о конфликте на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты и Израиль, совершив вероломное нападение на Иран, попытались вбить клин во весь исламский мир. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

© Телеграм-канал Kadyrov_95

По его мнению, агрессоры сознательно спровоцировали Исламскую Республику на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны.

Кадыров добавил, что удары по гражданской инфраструктуре этих государств и жертвы среди мирного населения не могут быть оправданы.

«Подобные ошибки недопустимы, но они случились. Пострадали граждане Ближнего Востока, в том числе Королевства Бахрейн и ОАЭ», — добавил глава Чечни.

Он заключил, что государствам Ближнего Востока следует сохранять способность к диалогу, чтобы противостоять внешним силам.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее Эрдоган заявил о стремлении Турции «потушить пожар» войны в Иране.