Мишустин назначил нового замглавы ФАС

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 11 марта, освободил Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с его выходом на пенсию и назначил на этот пост Руслана Джалюкова.

— Назначить Джалюкова Руслана Джамболатовича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы, — говорится в распоряжении, подписанным Мишустиным.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

9 декабря 2025 года президент России Владимир Путин назначил Александра Алимова заместителем министра иностранных дел России.

2 декабря председатель Московского городского суда Михаил Птицын возглавил Совет судей России. Такое решение было принято на пленарном заседании совета в Москве с участием председателя Верховного суда России Игоря Краснова. Должность, которую занял Птицын, осталась свободной после досрочного прекращения полномочий Виктора Момотова 14 ноября.

14 ноября Краснов освободил от должности генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Владислава Иванова.