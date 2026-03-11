Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Андрея Цыганова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Цыганова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. Соответствующий документ опубликован в среду на портале правовой информации.

«Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию», — говорится в распоряжении.

Цыганов занимал пост замглавы ФАС с 2004 года. Он участвовал в разработке ключевых норм российского антимонопольного законодательства, а также регулирования в сфере иностранных инвестиций.

Экс-замглавы ФАС имеет ряд государственных и ведомственных наград, включая орден Дружбы и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ему также присвоено звание заслуженного экономиста Российской Федерации.