В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские газовые объекты на фоне мирового энергокризиса безответственны.

Так попытку Киева ударить по самой мощной в мире российской газовой компрессорной станции (КС) «Русская» прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Попытки нанести удары дронами по КС "Русская", которая обеспечивает на берегу работу "Турецкого потока", и КС "Береговая", которая обеспечивает на берегу работу "Голубого потока", — это очень тревожная информация», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что такие подчеркивают сущность правящего украинского режима.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали газокомпрессорную станцию «Русская» на юге России. Согласно опубликованным данным, она была атакована с воздуха. Информация о последствиях не раскрывается.