Сурков отреагировал на информацию об отъезде из России

Экс-помощник президента России Владислав Сурков корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову опроверг сообщения о своем отъезде из РФ.

В своем Telegram-канале журналист написал, что Сурков на вопрос, может ли он прокомментировать информацию о том, что в Кремле не располагают данными о его возможном отъезде из России, сказал: «Я не располагаю информацией о моем отъезде из России».

11 марта пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о якобы отъезде экс-помощника президента Владислава Суркова из России.

9 марта военкор Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что Сурков якобы «спешно» выехал за пределы России.

Telegram-канал «Дневник разведчика» утверждал, что экс-помощник президента находится в одной из стран, не имеющих прямого договора об экстрадиции с РФ — предположительно, ОАЭ или государстве Латинской Америки.

Ранее пьяный швед угнал машину в Финляндии и попытался сбежать в Россию.