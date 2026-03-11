В МИД прокомментировали ракетный удар по Брянску

Цель ракетного удара по Брянску — срыв переговорного процесса между Россией, США и Украиной, эскалация боевых действий, пишет пресс-служба МИД РФ на официальном сайте.

В ведомстве отметили, что 10 марта ВСУ совершили очередное чудовищное преступление против мирного населения России, осуществив удар с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow по Брянску.

Под прицельный обстрел в Советском районе города попал оживленный деловой квартал, расположенный вблизи БГИТУ, многоквартирных жилых домов, коммерческих и производственных предприятий, учреждений общепита и магазинов детских товаров, отметили в пресс-службе.

Задействование высокотехнологичных западных вооружений невозможно без прямого участия иностранных специалистов, обеспечивающих их эксплуатацию и целенаведение, а также без предоставления отдельными странами НАТО необходимых разведданных, уточнили дипломаты.

«Западные кураторы Киева несут всю полноту ответственности за последствия этого удара, повлекшего жертвы среди гражданского населения», — подчеркнули в МИД.

Британия, окончательно заигравшись в геополитику, вышла за рамки норм международного права и готова руками своих марионеток перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв, разъяснили в ведомстве.

Кремль отреагировал на удар ВСУ ракетами Stormshadow по Брянску

Дипломаты отметили, что применение британских систем вооружений произошло на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия-США-Украина по урегулированию украинского кризиса.

«Цель Лондона и других западных столиц очевидна: посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий», — констатировали в МИД.

В МИД уточнили, что совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию «наступил переломный момент», совершенно неслучайно.

В ведомстве предупредили, что молчание со стороны ООН и других международных организаций будет восприниматься как «потакание преступной деятельности [Владимира] Зеленского и его кукловодов, стремящихся к эскалации конфликта».