Володин анонсировал новые законы в сфере миграционного контроля

Председатель ГД Вячеслав Володин в мессенджере MAX рассказал о новых мерах, направленных на усиление контроля за мигрантами в России.

«Предлагается обязать трудовых мигрантов содержать себя и свою семью, проживающую на территории России, на уровне, установленном в регионе. А также вносить за каждого фиксированный авансовый платёж», — заявил он.

Володин также сообщил о других потенциальных нововведениях. К примеру, налоговые органы и МВД обяжут проверять факт наличия или отсутствия дохода у трудового мигранта. Детей мигрантов обяжут покидать страну через 30 дней после их 18-летия, если они не оформят патент.

Государственная дума с 2024 года приняла 22 закона в миграционной сфере.

Думский комитет по делам СНГ поддержал законопроект, направленный на ужесточение требований к трудовым мигрантам.