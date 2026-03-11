Путин поздравил лидера ближневосточной страны

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием. Об этом сообщает Кремль на официальном сайте.

«Владимир Путин тепло поздравил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, отметив его большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и ОАЭ», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Путин и Аль Нахайян обсудили «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.