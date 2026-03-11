В Кремле прокомментировали информацию об отъезде Суркова из РФ

© Вечерняя Москва

В Кремле не располагают информацией об отъезде экс-помощника президента Владислава Суркова из РФ.

Об этом в среду, 11 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы такой информацией не располагаем. И что значит "покинул"? Улетел куда-то? Мы этого не знаем, — цитирует его RTVI.

Сурков занимал должность заместителя и первого заместителя руководителя администрации президента России в 1999 – 2011 годах.

После он также был вице-премьером и вице-премьером – руководителя аппарата правительства РФ. Сурков работал на должности помощника российского лидера семь лет.

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг слухи, что он ушел с должности спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

3 марта президент РФ Владимир Путин назначил Георгия Михно послом России в Польше. Об этом свидетельствует указ, подписанный главой государства и опубликованный на сайте правовых актов.

«Сурков покинул Россию»: Новость об отъезде бывшего «серого кардинала» Кремля переполошила элиту

Кроме того, лидер страны назначил Евгения Кудрова чрезвычайным и полномочным послом России в Йеменской Республике.