Госдума назначила пять членов Центральной избирательной комиссии

Госдума на пленарном заседании 11 марта приняла постановление о назначении членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Членами комиссии от «Единой России» назначили Константина Мазуревского, от КПРФ — Евгения Колюшина, от ЛДПР — Василину Кулиеву, от «Справедливой России» — Николая Левичева, от «Новых людей» — Алену Булгакову.

Полномочия нынешнего состава ЦИК России истекают в конце марта. По закону Центральная избирательная комиссия включает 15 членов с правом решающего голоса, которых назначают: президент, Совет Федерации и Государственная Дума — по пять членов от каждого.

Срок полномочий ЦИК составляет пять лет. Если он истекает в период избирательной кампании или со дня назначения референдума, то его продлевают до окончания избирательной кампании или кампании по проведению референдума.