Захарова иронично ответила на слова фон дер Ляйен о закупке российского газа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей "стратегической ошибкой" возврат к российским энергоносителям.
Ранее фон дер Ляйен выступила на пленарном заседании Европейского парламента, где высказалась против возвращения Евросоюза к закупкам российского газа. По ее словам, такой шаг стал бы "стратегической ошибкой" для ЕС. Она также указала, что восстановление энергетических связей с Россией может привести к усилению зависимости и росту уязвимости европейской экономики.
"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возврат ЕС к закупкам российского газа был бы "стратегической ошибкой", - написала Захарова в своем Telegram-канале, подчеркнув, что глава ЕК забыла добавить важную деталь: "Потому что помог Евросоюзу не уйти в пике".