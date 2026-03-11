Захарова иронично ответила на слова фон дер Ляйен о закупке российского газа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвавшей "стратегической ошибкой" возврат к российским энергоносителям.

Ранее фон дер Ляйен выступила на пленарном заседании Европейского парламента, где высказалась против возвращения Евросоюза к закупкам российского газа. По ее словам, такой шаг стал бы "стратегической ошибкой" для ЕС. Она также указала, что восстановление энергетических связей с Россией может привести к усилению зависимости и росту уязвимости европейской экономики.

