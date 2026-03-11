В России объяснили стремление Исландии быстро вступить в Евросоюз

Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал планы Исландии по вступлению в Европейский союз (ЕС).

Глава исландского МИД Торгердур Катрин Гуннарсдоттир ранее заявила, что страна готова вступить в ЕС в течение полутора лет, если граждане проголосуют за возобновление переговоров с Европейским союзом. Решение о начале новых переговоров будет принято на референдуме 29 августа. В случае его одобрения, процесс вступления может идти очень быстро.

На фоне глобальных перемен в европейских и международных отношениях желание Исландии присоединиться к ЕС выглядит весьма необычно. В условиях неопределенности, вызванной, например, напряженностью между ЕС и США, спешка Исландии кажется необоснованной. Но, возможно, страна переживает за свою безопасность. Учитывая заявления [президента США] Дональда Трампа о претензиях на Гренландию, в Исландии могут предполагать, что вступление в ЕС даст стране дополнительные гарантии. Владимир Оленченко Политолог-международник

Эксперт отметил, что развитие ядерных инициатив в Европе также могло повлиять на решение Исландии.

«Создание французского ядерного зонтика и обсуждения ядерных арсеналов в Германии создают ситуацию, в которой Исландия, возможно, ищет для себя больше гарантий безопасности», — пояснил он.

По мнению Оленченко, ускоренное вступление Исландии в ЕС может стать примером для других кандидатских стран, таких как Украина, Молдавия или Армения, стремящихся к быстрому включению в Евросоюз.

Политолог отметил, что присоединение Исландии к ЕС может усилить участие Запада в Арктическом регионе, где Россия обладает крупнейшими арктическими территориями.

«Исландия, расположенная на стыке Атлантики и Северного Ледовитого океана, может стать инструментом США и Европы для усиления влияния в Арктике. После вступления она может стать подспорьем в реализации американских стратегий, что создаст дополнительные сложности для России. Учитывая наш собственный проект по развитию Арктики, мы будем действовать по-своему, но необходимо учитывать потенциальную конкуренцию в регионе», — заключил эксперт.

Издание Politico ранее сообщило, что в Евросоюзе могут разработать более строгие условия присоединения к альянсу новых членов, чтобы избежать появления «новых Венгрий», которые будут накладывать вето на важные решения ЕС.