Песков раскрыл детали новых переговоров по Украине

Абу-Даби сейчас не рассматривается в качестве возможной площадки для проведения трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все обстоятельства сейчас, к сожалению, не позволяют рассматривать Абу-Даби, хотя в будущем, несомненно, все высоко ценят ту атмосферу, которую эмиратские власти создавали для этих трехсторонних переговоров и все сохраняют признательность руководству ОАЭ за помощь в организации переговорного процесса», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков указал, что существует опция Стамбула как места проведения переговоров. По его словам, все стороны относятся позитивно к такому варианту.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и Соединенных Штатов может быть перенесена на следующую неделю.