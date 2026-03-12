Песков назвал условие для работы Telegram

Telegram должен соблюдать российское законодательство и выстроить контакт с государственными органами, чтобы избежать блокировки на территории России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос о мерах, которые должна предпринять компания для продолжения работы в стране, передает РИА «Новости».

«Выполнить положения законодательства РФ, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», – ответил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФАС России предупредила о запрете размещения рекламы в Telegram, если Роскомнадзор примет решение о блокировке платформы. В Кремле заявили о большом объеме опасного контента в Telegram.