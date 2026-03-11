Песков высказался о сроках ограничения мобильного интернета в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, сколько еще будут применяться меры по ограничению мобильного интернета в России.

Его слова передает РИА Новости.

«Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что все действия, связанные с ограничениями мобильного интернета, выполняются в строгом соответствии с российскими законами.

Ранее Песков высказался о вражеских соцсетях. По его словам, Россия может потерять инструменты донесения своей позиции за рубежом, так как эти платформы популярны в странах СНГ и других государствах.

До этого пресс-секретарь главы государства прокомментировал отключение интернета в Москве. Он подчеркнул, что эти действия отвечают нормам российских законов.