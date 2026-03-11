В Кремле заявили о необходимости цензуры в СМИ в условиях военного времени

В российских средствах массовой информации в условиях военного времени должна действовать самоцензура и принудительная цензура. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Свое заявление он сделал на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

По словам представителя Кремля, в настоящее время количество медиа в стране сокращается. Песков отметил, что этот процесс происходит резко и связан с текущей ситуацией.

Он подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции подобные меры являются необходимыми.

По словам Пескова, режим ограничений в медиасфере связан с обстоятельствами военного времени.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что нынешний период не будет постоянным. Он заявил, что со временем ситуация изменится.

После завершения этого этапа, по словам Пескова, потребуется создание механизмов поддержки средств массовой информации.

Также, как отметил представитель Кремля, необходимо будет формировать условия для дальнейшего развития и роста медиаиндустрии.