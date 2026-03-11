«Единая Россия» начала регистрацию кандидатов на участие в предварительном голосовании

Партия «Единая Россия» начала регистрацию на участие в предварительном голосовании, по итогам которого будут определены кандидаты на выборы в Госдуму.

Партия «Единая Россия» объявила о начале регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании, сообщается в Telegram-канале партии. Заявки принимаются на сайте PG.ER.RU до 30 апреля. Участвовать могут все избиратели, зарегистрированные на территории России.

Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» остается политической силой, где кандидаты определяются в открытой и честной борьбе, с учетом мнения жителей регионов.

«Каждый наш потенциальный кандидат проводит большое количество встреч. На них люди делятся тем, чем живут, рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день, высказывают предложения, наказы. И всё это – не просто слова. За реализацию этих предложений партия несет ответственность. Они ложатся в основу нашей Народной программы», – заявил Якушев.

Окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму будет утвержден на партийном съезде в июне. По словам Якушева, с каждым годом интерес к процедуре предварительного голосования растет – как со стороны кандидатов, так и избирателей.

С 2022 года в партийном предварительном голосовании перед региональными выборами участвуют ветераны специальной военной операции.