В МИД РФ рассказали о месте русского языка в интернете

Русский язык занимает второе место по распространенности в интернете и соцсетях после английского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время I Министерской конференции Международной организации по русскому языку.

«Это один из самых распространенных языков в мире, в том числе в цифровом пространстве, где он занимает второе место после английского по числу интернет-сайтов и каналов в соцсетях», — сказал он.

До этого, представитель Кремля Дмитрий Песков, выступая на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики, заявил о необходимости конкурировать с вражескими социальными сетями как в ближнем зарубежье, так и во всем мире.

Он отметил, что Россия не работает с Telegram, поэтому стоит подумать, через что надо будет доводить до людей смыслы. Одним из таких вариантов представитель Кремля назвал Max.

Песков отметил, что разработчики и команда проекта должны понимать ответственность за развитие сервиса. Он добавил, что перед ними стоит задача сделать Max более привлекательным для пользователей и добиться того, чтобы он обогнал конкурентов на пространстве СНГ.

Ранее были подсчитаны затраты бизнеса на ребрендинг из-за закона о русском языке.