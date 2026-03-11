Кремль отреагировал на сообщения о вмешательстве РФ в венгерские выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал публикацию Financial Times о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в венгерские выборы.

Песков в разговоре с Financial Times указал на тенденцию западных СМИ опираться на недостоверные данные при анализе событий. Он подчеркнул, что подобные случаи происходят даже с солидными изданиями, и привел в пример материал о якобы российском влиянии на избирательную кампанию премьера Венгрии Виктора Орбана, передает ТАСС.

«Скорее всего, вы делаете ошибочные выводы, основываясь на фейке. К сожалению, в последние годы такое часто случалось. Даже с серьезными публикациями», – заявил Песков.

В публикации Financial Times рассматривалось возможное участие медиа-консалтингового агентства, предположительно связанного с Россией, в предвыборной кампании Орбана и партии ФИДЕС. Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля.

