Договоренности по урегулированию украинского конфликта, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, уже не соответствуют изменившейся ситуации. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Реальность вся изменилась», — сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли Москва приверженность стамбульским договоренностям в решении конфликта на Украине.

В Кремле ответили на вопрос о передаче разведданных Ирану

6 марта спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что идея возвращения к стамбульским соглашениям не является официальной позицией Вашингтона. Он подчеркнул, что не считает эти соглашения справедливой отправной точкой для мирного урегулирования, поскольку они обсуждались 30 дней спустя после начала конфликта.

В марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская стороны обсуждали мирное соглашение, которое так и не было подписано. В рамках форума в Анталье представители Украины передали делегатам из РФ проект соглашения, в котором в том числе было заявлено о готовности Киева на внеблоковый статус, а вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать средствами дипломатии в течение 10-15 лет.

Впоследствии фракция «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил, что мирные договоренности сорвались из-за совета западных стран не заниматься «эфемерными гарантиями безопасности».

Ранее в США допустили, что стамбульские соглашения могут быть основой урегулирования ситуации на Украине.