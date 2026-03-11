Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник в интервью ТАСС подчеркнул, что обсуждение границ представляет собой лишь незначительный фрагмент комплекса вопросов, которые необходимо урегулировать в ходе переговорного процесса по украинскому кризису.

Дипломат указал на недопустимость упрощенного подхода, при котором дискуссия сводится исключительно к территориальным аспектам, тогда как истинные причины конфликта лежат гораздо глубже.

«Достижение консенсуса по границам и выходу Киева с конституционных территорий России - это только небольшая часть предстоящих соглашений. Попытки представить дело так, будто все упирается лишь в это, являются сильным упрощением», - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, корень проблемы кроется в исходивших с украинской территории угрозах в адрес Российской Федерации, и именно их устранение является ключевым условием. Мирошник акцентировал внимание на том, что без нейтрализации этих угроз и выработки механизмов долгосрочного урегулирования нельзя говорить о завершении конфликта в формате, который устроил бы Москву.

Дипломат также отметил, что Россия сохраняет неизменность своей позиции на переговорах, тогда как другие участники процесса занимают выжидательную позицию на фоне событий на Ближнем Востоке, которые влияют на экономические и военные возможности спонсоров киевского режима.