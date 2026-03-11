Кремль не получал предложений об организации нового саммита Путина с Трампом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала новых предложений об организации следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Путин и Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле

При этом на просьбу пояснить, рассматривает ли Россия по-прежнему Будапешт как приемлемую площадку, он указал, что пока об этом о саммите речи не идёт.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CNBC, что трёхсторонняя встреча России, США и Украины, вероятно, состоится на следующей неделе.