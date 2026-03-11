В Белом доме ответили на вопрос о снятии санкций с России

Администрация президента США Дональда Трампа пока лишь обсуждает вопрос снятия санкций с российской нефти. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я знаю, что Министерство финансов и команда президента по энергетике продолжают обсуждать этот вопрос, и в конечном итоге они проконсультируются с президентом, прежде чем будут приняты решения», — ответила она на вопрос о возможном снятии ограничений с России и Венесуэлы.

Левитт подчеркнула, что у нее нет более детальной информации о новых санкциях или их отмене.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент допустил ослабление антироссийских санкций.