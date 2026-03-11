В МИД прокомментировали удар ВСУ по Брянску

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть», — сказала она.

По ее словам, постоянное представительство РФ обязательно доведет информацию об атаке на Брянск до ООН.

В России назвали главных виновных в ударе по Брянску

Ранее посол МИД России Родион Мирошник назвал главных виновных в ударе по Брянску.