В МИД сообщили об ударе по генконсульству РФ в Иране

Здание российского генконсульства получило повреждение при обстреле администрации города Исфаган в Иране, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

Дипломат подчеркнула, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает разрастаться, затрагивая, прямо или косвенно, интересы все большего числа государств и их мирных граждан.

Это проявляется, в частности, в том, что под ударом оказываются и находящиеся в регионе иностранные дипломатические представительства и консульские учреждения. Их число множится, заметила Захарова.

Так, 8 марта в иранском Исфагане в результате атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора одноименной провинции пострадало Генконсульство России.

В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьёзных травм, отметила представитель МИД.

Москва призывает участников конфликта незамедлительно положить конец военному противостоянию и вернуться за стол переговоров, резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что при атаке израильской авиации на цели в Набатии в Ливане был разрушен Дом русской культуры.