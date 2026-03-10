Хинштейн предложил Брянску помощь после ракетного удара ВСУ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования и предложил помощь после ракетного удара ВСУ по Брянску. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

© Москва24

Он назвал данную атаку "беспрецедентным кровавым бесчинством" со стороны Киева. Ракетный удар пришелся по оживленному центру города.

"Вечная память погибшим. Сил и скорейшего выздоровления раненым. Брянск, мы с вами!" – добавил Хинштейн.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал ракетный удар ВСУ по Брянску военным преступлением.

"Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов МГП, на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке", – подчеркнул дипломат.

Представитель МИД отметил, что ракетный удар по месту массового скопления гражданских лиц не может иметь никакого оправдания и является виной не только украинских солдат, но и политического руководства Украины.

"Такие удары не совершаются без прямых указаний верхушки. Кровавая выходка (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского не может остаться без всеобщего осуждения и военного ответа", – заявил Мирошник.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила ракетную атаку ВСУ и призвала международные структуры жестко отреагировать на произошедшее.

Украинские войска нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске вечером 10 марта. В результате произошедшего погибли шесть человек, еще 37 пострадали. Все раненые доставлены в Брянскую областную больницу. Им оказывается необходимая медпомощь.

На местах происшествия продолжают дежурить бригады скорой помощи. Кроме того, осуществляется эвакуация свыше 25 человек, которые спрятались во время атаки в убежище.