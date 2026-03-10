Хинштейн предложил Брянску помощь после ракетного удара ВСУ
Губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил соболезнования и предложил помощь после ракетного удара ВСУ по Брянску. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Он назвал данную атаку "беспрецедентным кровавым бесчинством" со стороны Киева. Ракетный удар пришелся по оживленному центру города.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал ракетный удар ВСУ по Брянску военным преступлением.
"Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов МГП, на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке", – подчеркнул дипломат.
Представитель МИД отметил, что ракетный удар по месту массового скопления гражданских лиц не может иметь никакого оправдания и является виной не только украинских солдат, но и политического руководства Украины.
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила ракетную атаку ВСУ и призвала международные структуры жестко отреагировать на произошедшее.
Украинские войска нанесли ракетный удар по мирным жителям в Брянске вечером 10 марта. В результате произошедшего погибли шесть человек, еще 37 пострадали. Все раненые доставлены в Брянскую областную больницу. Им оказывается необходимая медпомощь.
На местах происшествия продолжают дежурить бригады скорой помощи. Кроме того, осуществляется эвакуация свыше 25 человек, которые спрятались во время атаки в убежище.